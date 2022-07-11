Kamerunlu göçmenlerin kampına ilk Türkiye ulaştı

Kamerun'da yaşanan iç savaştan kaçarak Çad'ın başkenti Ncamena'ya göçenler için yapılan kampa ilk yardım Türkiye'den ulaştı. 4 bin Kamerunlu'ya kurban eti dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler raporuna göre Dünya'nın en fakir 3. ülkesi olan Orta Afrika ülkelerinden Çad'da Türk sivil toplum kuruluşlarının kurban dağıtımı devam ediyor. Başkent Ncamena'da kesimleri tamamlanan kurbanlıklar ülkede çeşitli bölgelerdeki vatandaşlara dağıtılıyor.

Kamerun'daki iç savaştan kaçarak Çad'a sığınan 4 bin kişi için oluşturulan kampa ilk yardım ise Türkiye'den ulaştı. Düzce, Kayseri, Konya ve Ankara'dan gönüllü olarak Çad'a giden Türk vatandaşları Kızılay ile birlikte Guilmey kampına giderek vatandaşlara kurban eti dağıtımı yaptı. İlk defa yardım geldiğini gören Kamerunlular ise sevinç gözyaşları dökerken, Türk vatandaşlara yoğun ilgi gösterdi. Kampa Kızılay ile birlikte katılan Enes Bektaş, "Dünya'nın en fakir üçüncü ülkesindeyiz. Kızılay'a bin 200 hayvan bağışı yapan 8 bin 400 kişinin hisselerini ülkenin dört bir yanında bir çok farklı bölgede devam ediyoruz. Guilmey kampına geldik. Burası Kamerun'da yaşanan çatışmalardan gelen vatandaşlar için yapılan kamp yeri. Yaklaşık 4 bin vatandaşa kurban eti dağıtacağız. Hayırseverlerin gönderdiği kurban hisselerini partner kuruluş ile birlikte tek tek dağıtıp onlara kurban olacağız, evlerine bayram olup şen olacağız" ifadelerini kullandı. - NCAMENA

İhlas Haber Ajansı / Yerel