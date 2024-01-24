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Kalp ve Diyabet Hastalarına Soğuktan Korunma Önerisi

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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Çiftçi, kalp ve diyabet hastalarının soğuktan korunmaları gerektiğini belirtti. Özellikle grip ve zatürre aşılarının yapılması önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, beslenme ve giyim konusunda da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Çiftçi, kronik rahatsızlıkları bulunanların soğuktan korunmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle kalp hastalarının grip ve zatürre aşılarını yani pnömokok aşılarını yaptırmaları gerekiyor, buna diyabetik hastalar da dahil" uyarısında bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Çiftçi, özellikle kalp hastaları ile birlikte diyabetik rahatsızlığı olanların grip ve zatürre aşılarını yaptırmalarını önerdi.

"SOĞUĞA MARUZ KALMA KALP HASTALIĞINI DAHA FAZLA ETKİLER"

Prof. Dr. Özgür Çiftçi şöyle konuştu:

"Soğuk hava özellikle çok soğuk ülkelerde mesela Sibirya gibi ülkelerde soğuk havanın etkisi daha azken, ülkemiz gibi ılıman kuşaktaki ülkelerde soğuk havanın etkisi daha fazla oluyor. Bir de ani soğuğa maruz kalma ekstra olarak kalp hastalığını daha fazla etkiler. Özellikle korner arter hastalığı dediğimiz kalp krizinin de içinde bulunduğu hastalık grubunu daha fazla etkiler. O yüzden ne yapacağız, soğuktan korunmamız lazım. Şeker hastaları, kalp hastaları bunlar daha fazla dikkat edecekler kendilerine. İyice giyinip, o şekilde dışarı çıkmaları lazım, düzenli beslenmeleri lazım. Soğuk havalarda diyabet, kan şekeri seviyelerinin daha yüksek olduğunu görürüz. Tansiyon yükseklikleri ortaya çıkacaktır ve kanın akışkanlığı da daha azaldığı için bu sorunlar daha fazla gözükecek. Ne yapacağız, sıkı giyineceğiz. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Karbonhidrattan daha zayıf, lipitlerden daha sık beslenmeli, daha hafif yağlı yiyecekler tüketmemiz lazım ki hastanın şekeri artmasın."

"ŞEKER EĞER KONTROLÜ ZORLAŞIRSA KORONER ARTAR HASTALIĞI DA ARTACAKTIR"

Şeker eğer kontrolü zorlaşırsa koroner artar hastalığı da artacaktır. Temel sıkıntı özellikle bizim gibi ılıman kuşaktaki ülkelerdeki ani soğuk havanın ani değişimleri bizi etkiliyor. Bir de dışarı çıktığımızda dikkat etmemiz lazım. Eğer rüzgara karşı yürüyorsak ve bu da soğuk bir rüzgarsa kesinlikle kalp damarlarında spazma yol açabilir, ani kalp ölümlerini arttırabilir ve daha kısa sürede göğüs ağrısı, mesela normalde üç merdiven çıkarak göğüs ağrısı olan bir hastanın bir kat merdiven çıkmayla göğüs ağrısı olabiliyor, ya da elinde bir yük taşıyorsa. O yüzden ne yapacağız; kendimizi koruyacağız. Bir başka dikkat edeceğimiz şeyse, malumunuz kış mevsiminde enfeksiyonlar daha fazla gözüküyor. O konuda da korumamız lazım kendimizi. Özellikle kalp hastaları grip aşısı aşılarını ve zatürre aşılarını yani pnömokok aşılarını yaptırmaları gerekiyor, buna diyabetik hastalar da dahil. Bunlara dikkat edersek, soğuktan korunmak mümkün, oldukça sınırlı olacaktır etkisi."

Kaynak: ANKA / Yerel

Bozok Üniversitesi Yozgat Yerel Sağlık Güncel Haberler

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