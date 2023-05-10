Kalp krizinden hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Dursunbey Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak yaklaşık 12 yıldır görev yapan Serdar Altunkaynak, dün geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti.

Dursunbey Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak yaklaşık 12 yıldır görev yapan Serdar Altunkaynak, dün geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti. Merhum polis memuru için Dursunbey'de tören düzenlendi.

Altunkaynak için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Erol, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çerçi, polis memurunun eşi, çocukları, kurum amirleri, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meslektaşlarının omuzlarında alana getirilen Altunkaynak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İlçe Müftüsü Ali Öztürk'ün ettiği duanın ardından cenaze aracına alındı.

Altunkaynak cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a uğurlandı. - BALIKESİR