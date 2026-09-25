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Kalp krizi sonucu ölen 12 yaşındaki Muhammet Ali Akpürçek Çaycuma'da defnedildi

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Kalp krizi sonucu ölen 12 yaşındaki Muhammet Ali Akpürçek Çaycuma'da defnedildi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde yaşayan 12 yaşındaki Muhammet Ali Akpürçek, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akpürçek için bugün köyünde cenaze namazı kılındı ve dualar eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde yaşayan Nihat Akpürçek'in 12 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Akpürçek, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akpürçek için köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Muhammet Ali Akpürçek (12) için bugün Serdaroğlu köyünde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Akpürçek ailesinin yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Ali'nin cenazesi köy mezarlığına götürüldü. 12 yaşındaki çocuk, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazede büyük üzüntü yaşayan Akpürçek ailesini, yakınları ve köy sakinleri yalnız bırakmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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