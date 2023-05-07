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Kalp krizi geçiren sürücüye polislerden hayat kurtaran müdahale

Kalp krizi geçiren sürücüye polislerden hayat kurtaran müdahale

Yerel Haberler

Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüye hayat kurtaran ilk müdahale polis ekiplerinden geldi.

Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüye hayat kurtaran ilk müdahale polis ekiplerinden geldi.

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında uygulama yapan polis ekipleri direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü fark ederek yardıma koştu. Polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirerek sürücüye hayat kurtaran müdahalelerde bulundu. Kalp krizi geçiren sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Gölbaşı Kalp Krizi Yerel Haberler

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