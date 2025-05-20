Kalp Krizi Geçiren Denizli Polisi Tarık Gündoğdu Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçiren Denizli Polisi Tarık Gündoğdu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 52 yaşındaki polis memuru Tarık Gündoğdu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Muğla'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tarık Gündoğdu (52), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Gündoğdu, Muğla'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

19 Mayıs 2025 günü görevli olduğu sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan polis memuru Tarık Gündoğdu'nun, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tarık Gündoğdu için memleketi Muğla'da Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, polis tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşınan Gündoğdu'nun naaşı, Muğla Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor

Efsane kaleci cuma günü futbolu bırakıp teknik adam oluyor
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi

Başkan adaylığını açıklamıştı! Ali Koç'un gitmesi için imza verdi
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.