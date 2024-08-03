Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Cide-Bartın karayolu Irmak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinde seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 37 BK 550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada otomobil sürücüsü H.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Takla atan otomobil iş makinesi yardımı ile yoldan kaldırıldı. Tek şeridi trafiğe kapatılan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.