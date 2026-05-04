Kakava coşkusu renkli taçlar ile şimdiden sokaklarda

Edirne'de her yıl büyük bir katılımla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde kentte hareketlilik başladı. Şehrin farklı noktalarında kurulan seyyar tezgahlarda satışa sunulan çiçekli taçlar, özellikle gençler ve çocukların ilgisini çekiyor.

Baharın gelişinin simgesi olan Kakava öncesinde sokaklar renkli görüntülere sahne olurken, el emeğiyle hazırlanan taçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Gerçek çiçeklerin doğallığı ile yapay malzemelerin dayanıklılığının bir araya getirildiği taçlar, farklı renk ve modelleriyle her zevke hitap ediyor. Roman kültürünün önemli geleneklerinden biri olan Kakava kutlamalarında bu taçlar yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda dilek ve umutların da sembolü olarak görülüyor.

Vatandaşların beklentisi, mutluluk ve eğlence

Şenlik hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, Kakava'nın birlik ve eğlence ruhuna dikkat çekerek herkesin mutlu olmasını istediklerini ifade etti. Vatandaşlar, "İnsanlar mutlu olsun, herkes eğlensin. Kısa süreliğine de olsa dertlerini unutsunlar" sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

Esnaf umutlu

Tezgah açan esnaf ise satışların şimdiden hareketlenmeye başladığını belirterek, şenlik günlerinde yoğunluk beklediklerini söyledi. Satıcılar, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Gözler Kakava ateşinde

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin yaklaşmasıyla birlikte Edirne'de heyecan her geçen gün artarken, gözler şenliklerin en önemli simgesi olan Kakava ateşinin yakılacağı geceye çevrildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
