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Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Bilgilendirme Toplantısı

Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Bilgilendirme Toplantısı
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Gölyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kahverengi Kokarca zararlısının popülasyonunu azaltmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, zararlının tarımsal üretime etkileri ve mücadele yöntemleri ele alındı.

Gölyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kahverengi Kokarca zararlısının popülasyonunu azaltmak amacıyla Kahverengi 'Kokarca ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve Gölyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Kağan Hezen ve ilçe müdürlüğü teknik personeli katılım sağladı. İlçedeki köy ve mahalle muhtarlarına yönelik olarak düzenlenen toplantıda, Kahverengi Kokarca zararlısının çevresel ve ekonomik etkileri, mücadele yöntemleri ve eylem planının detayları ele alındı.

Toplantıda, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kahverengi Kokarca zararlısının tarımsal üretime olan zararlarına dikkat çekerek bu zararlıyla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Uzun, mücadele kapsamında tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Eylem Planı'nın detayları ve uygulama yöntemleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Cem Özmen tarafından katılımcılara aktarıldı. Teknik bilgilendirme sırasında zararlının tespiti, yayılımının engellenmesi ve mücadele yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Ayrıca, muhtarların konuya ilişkin soruları yanıtlandı ve görüşleri alındı.

Toplantı, muhtarların önerilerinin değerlendirilmesi ve karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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