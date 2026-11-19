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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, çocukların yaşam becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla ebeveynlere eğitim verildi.

Kahta Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen eğitim, "Çocukların Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Farkındalık Eğitim Programı" kapsamında gerçekleştirildi. Sunumda, ebeveynlerin çocuk yetiştirme sürecinde çocuklarının yaşam becerilerini geliştirmelerine nasıl destek olabilecekleri ele alındı. Eğitimle ailelerin çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı