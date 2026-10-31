Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahta Kaymakamı Soysal, İHA muhabiri Türkoğlu'na KAHTAFEST 2026 plaketi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahta Kaymakamı Soysal, İHA muhabiri Türkoğlu'na KAHTAFEST 2026 plaketi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, KAHTAFEST 2026 tanıtımına katkısı nedeniyle İHA muhabiri Hüseyin Türkoğlu'na plaket verdi. Soysal, yerel ve ulusal basının ilçe tanıtımındaki önemini vurgulayarak Türkoğlu'na başarılar diledi.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, KAHTAFEST 2026 Festivali'nin tanıtımına ve ilçenin kültürel değerlerinin kamuoyuna duyurulmasına sağladığı katkılardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Kahta Muhabiri Hüseyin Türkoğlu'na plaket verdi.

KAHTAFEST 2026 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Türkoğlu'na teşekkür eden Kaymakam Soysal, ilçenin tanıtımında yerel ve ulusal basının önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarının festival sürecinde verdiği desteğin önemine değinen Soysal, Kahta'nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yapılan çalışmalara teşekkür etti.

İHA Kahta Muhabiri Hüseyin Türkoğlu'na plaketini takdim eden Kaymakam Soysal, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Türkoğlu ise Kahta'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, takdim edilen plaket dolayısıyla Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

Çalınan römork 2 ay sonra evinin dibinde çıktı! Sahibi şikayetçi
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu

İzleyenleri kahreden görüntü!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

Milyonlar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 hoca
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın ağabeyi de tutuklandı

İmamoğlu'nun tutuklu avukatının ağabeyi de tutuklandı
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

"Para var, huzur var" dedirten görüntü