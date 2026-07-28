Kahta’da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hayat boyu öğrenme koordinasyon toplantısı, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak kurs ve projeler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca yıl boyunca yürütülen eğitim faaliyetleri ele alınırken, ilgili kurum temsilcilerine gerekli talimatları veren Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, hayat boyu öğrenme çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Soysal, yürütülen çalışmalarda görev alan personele başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı