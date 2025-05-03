Kahta'da Bomba Paniğine Neden Olan Valiz Boş Çıktı

Kahta'da Bomba Paniğine Neden Olan Valiz Boş Çıktı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sahipsiz bir valiz bomba paniğine yol açtı. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, valizin boş olduğu anlaşıldı ve cadde trafik akışına tekrar açıldı.

Kahta'da bomba paniği

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, cadde üzerinde bırakılan valiz, bomba paniğine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yol kenarındaki sahipsiz valizi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yoğun olan cadde şüpheli valizden dolayı caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekipler hemen kameraları inceledikten sonra yapılan incelemede valizin boş olduğu görüldü.

Valizden dolayı yapılan çalışmalarda yarım saat trafiğe kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - Yerel
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