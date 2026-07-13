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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 8 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 8 tutuklama
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen beş ayrı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Haziran ile 9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen beş ayrı uyuşturucu operasyonunda metamfetamin, hint keneviri, esrar, sentetik kannabinoid hammaddesi ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BEŞ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Haziran ile 9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen beş ayrı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 131,48 gram metamfetamin, 50 kök hint keneviri, 81,50 gram esrar, 20,38 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG), 1 adet termometre, 3 bidon tarım ilacı ile 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haberler.com
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