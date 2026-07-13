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Paredes'ten Embolo'ya olay sözler: Sahtekarlığının bedelini ödedi

Paredes'ten Embolo'ya olay sözler: Sahtekarlığının bedelini ödedi
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Arjantin'in yıldız oyuncusu Leandro Paredes, İsviçreli futbolcu Breel Embolo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuştu. Paredes, İsviçreli oyuncunun sahtekarlık yaptını belirterek hakemin kararının doğru olduğunu söyledi.

  • Arjantin, İsviçre'yi 3-1 yenerek 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde yarı finale yükseldi.
  • İsviçreli Breel Embolo, hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
  • Leandro Paredes, Embolo'nun numara yaptığını ve sahtekarlığının bedelini ödediğini söyledi.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşmaya, yaşanan kırmızı kart pozisyonu ve ardından gelen açıklamalar damga vurdu. Arjantin'in tecrübeli orta sahası Leandro Paredes, İsviçreli forvet Breel Embolo'nun oyundan atıldığı tartışmalı pozisyonla ilgili çok net konuştu.

VAR DEVREYE GİRİNCE İSVİÇRE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 72. dakikasında hakem Joao Pinheiro, ilk etapta Leandro Paredes'in Embolo'ya faul yaptığını hükmederek Arjantinli oyuncuya sarı kart gösterdi. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörden yeniden inceleyen Portekizli hakem, kararından döndü. Paredes'e çıkan sarı kartı iptal eden Pinheiro, İsviçreli golcü Breel Embolo'nun hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığına karar vererek ona sarı kart gösterdi. Bu kart, Embolo'nun maçtaki ikinci sarı kartı oldu ve İsviçre sahada 10 kişi kaldı.

"TARTIŞILACAK BİR ŞEY YOK''

Pozisyona dair açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu Leandro Paredes, pozisyonun net olduğunu savundu ve Embolo'yu hedef aldı. Paredes, yaptığı açıklamada "Tartışılacak bir şey göremiyorum. Kurallar son derece açık. Rakip oyuncu orada resmen numara yapıyordu, ben ona hiçbir şekilde dokunmadım. Hakemin VAR incelemesi sonrası verdiği karar tamamen doğruydu. Sahtekarlığının bedelini ödedi.'' dedi. 

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Akın:

kendini yere atmanın cezası her yerde kırmızı karttır ama Messi düşmanları gelir yine farklı konuşurlar

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