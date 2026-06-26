Kahramanmaraş'ta traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Yukarımülk Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, 25 Haziran 2026 günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. M.K. idaresindeki 79 DV 619 plakalı traktör, arazide seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.K. traktörde sıkıştı.

TRAKTÖR ARAZİDE DEVRİLDİ

Pazarcık ilçesine bağlı Yukarımülk Mahallesi'nde arazide ilerleyen traktör, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücü M.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktör, bölgede paniğe neden oldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktörde sıkışan sürücünün çıkarılması için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, traktörde sıkışan M.K.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 50 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Traktörün devrilmesine ilişkin ilk bulgular değerlendirildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen traktör kazasıyla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Ekiplerin, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. Yukarımülk Mahallesi'nde yaşanan kaza, bölgede üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber: Muhammet Özer