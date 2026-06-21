Kahramanmaraş'ta Dünya Motosiklet Günü'nde güvenli sürüş farkındalığı

Kahramanmaraş'ta 21 Haziran Dünya Motosiklet Günü kapsamında, motosiklet sürücülerinde trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından gerçekleştirilen faaliyette, kentte faaliyet gösteren motosiklet kulüplerinin üyeleriyle bir araya gelindi. Etkinlikte motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri, trafik kurallarına uyulmasının önemi, koruyucu ekipman kullanımı ve trafikte görünür olmanın hayati değeri anlatıldı. “Bir Kural, Bir Ömür” mottosuyla düzenlenen program kapsamında sürücülere 160 adet reflektif yelek dağıtılırken, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz da programa katılarak motosiklet sürücüleriyle bir araya geldi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ VERİLDİ

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Dünya Motosiklet Günü dolayısıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik trafik güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Kentte faaliyet gösteren motosiklet kulüplerinin üyelerinin katıldığı programda, sürücülerin trafikte karşılaşabilecekleri risklere dikkat çekildi. Eğitimlerde sürücülere koruyucu ekipman kullanımının hayati önemi detaylı şekilde anlatıldı. Kask, mont, eldiven, dizlik ve reflektif ekipmanların kazalarda yaralanma riskini azaltmadaki rolüne dikkat çekilirken, motosiklet sürücülerinin trafik içerisinde daha bilinçli ve dikkatli hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. Programda güvenli sürüş teknikleri, hız kurallarına uyulması, kavşaklarda dikkat edilmesi gereken hususlar, takip mesafesi, ani manevralardan kaçınma ve trafikte diğer yol kullanıcılarıyla güvenli iletişim kurma konuları da ele alındı. Sürücülerin özellikle yoğun trafikte fark edilebilir olmalarının önemine dikkat çekilerek, görünürlüğü artıran ekipmanların düzenli olarak kullanılması gerektiği ifade edildi. Eğitim kapsamında motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarının başlıca nedenleri de örnek olaylar üzerinden aktarıldı. Hız ihlali, dikkatsizlik, koruyucu ekipman eksikliği, kavşak geçişlerinde yapılan hatalar ve diğer sürücüler tarafından fark edilmeme gibi unsurların kazalara yol açabildiği belirtildi. Bu tür kazaların önlenmesi için alınabilecek tedbirler sürücülerle paylaşıldı.

160 REFLEKTİF YELEK DAĞITILDI

“Bir Kural, Bir Ömür” mottosuyla düzenlenen farkındalık faaliyeti kapsamında, motosiklet sürücülerinin trafikte daha görünür olmalarını sağlamak amacıyla 160 adet reflektif yelek dağıtıldı. Reflektif yeleklerin özellikle gece saatlerinde, düşük görüş mesafesinde ve yoğun trafikte motosiklet kullanıcılarının diğer yol kullanıcıları tarafından daha kolay fark edilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Programa Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz da katıldı. Gemalmaz, motosiklet sürücüleriyle bir araya gelerek trafik güvenliği konusunda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Jandarma ekiplerinin, kazaların azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için eğitim, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, trafik kazalarının azaltılması, can kayıplarının önlenmesi ve trafik güvenliği bilincinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. Açıklamada, motosiklet sürücülerinin hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer kullanıcıların güvenliği için kurallara uymalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Dünya Motosiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafikte güvenli motosiklet kullanımının yaygınlaştırılması açısından önemli bir farkındalık çalışması olarak değerlendirildi. Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin trafik güvenliğine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Haber: Muhammet Özer