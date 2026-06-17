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Kahramanmaraş'ta 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki dairenin penceresinden düştüğü iddia edilen çocuk ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı. Olay, Karacasu Ferhuş Mahallesi 80003. Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre N.C., henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4. katındaki dairenin penceresinden zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, ağır yaralanan çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan N.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

PENCEREDEN ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Karacasu Ferhuş Mahallesi 80003. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, N.C. henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 4. katında bulunan dairenin penceresinden zemine düştü. Düşme sesini duyan ve durumu fark eden çevredekiler, büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, zemine düşerek ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlenen N.C., ambulansla hastaneye sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.C., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların müdahalesi devam ederken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri apartmanda ve çevresinde inceleme yaptı. Çocuğun pencereden düşmesine ilişkin kesin nedenin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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