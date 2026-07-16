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Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı düzenlendi
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Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla gün boyu anma ve ziyaret programları gerçekleştirildi. Program kapsamında şehitlik ziyareti, kortej yürüyüşü ve Milli İrade Meydanı'nda anma etkinlikleri düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehitlik ziyareti, mevlit programı, şehit yakınları ve gazilere ziyaretler ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Milli İrade Meydanı'ndaki programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

GÜN BOYU ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla gün boyu anma ve ziyaret programları gerçekleştirildi.

Program kapsamında şehitlik ziyareti, mevlit programı ile şehit yakınları ve gazilere ziyaretler yapılırken, akşam saatlerinde Demokrasi Meydanı'ndan Milli İrade Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

MİLLİ İRADE MEYDANI'NDA ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

VALİ ÜNLÜER'DEN 15 TEMMUZ MESAJI

Vali Mükerrem Ünlüer konuşmasında, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını, milletin devletine ve demokrasisine sahip çıktığı bir diriliş destanı olduğunu belirterek, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasının milli iradenin ve bağımsızlığın güçlü bir ifadesi olduğunu söyledi.

PROGRAM GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Program, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu, kısa film gösterimleri, mehter konseri, şiir dinletisi, kaside ve ilahi programı ile Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gece boyunca devam etti.

Haber: Muhammet Özer 

Kaynak: Haberler.com
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