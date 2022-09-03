Kahramanmaraşlı Vatandaştan Bakan Derya Yanık'a Kanalizasyon Tepkisi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Hasan Topal, Yayla Sonu Şenliği'ne gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ilçenin kanalizasyon sorunu anlatarak çözüm bulunmamasına tepki gösterdi. Korumaların kendisini engellemek istediğini, ancak Yanık’a sorunu anlatabildiğini kaydeden Topal, “Biz kokudan geçemiyoruz oradan, Allah rızası için buyurun dedim” diye konuştu.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Hasan Topal, Yayla Sonu Şenliği'ne gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ilçenin kanalizasyon sorunu anlatarak çözüm bulunmamasına tepki gösterdi. Korumaların kendisini engellemek istediğini, ancak Yanık'a sorunu anlatabildiğini kaydeden Topal, "Biz kokudan geçemiyoruz oradan, Allah rızası için buyurun dedim" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Andırın ilçesi Kışla Bahçesi'nde düzenlenen Yayla Sonu Şenliği'ne katıldı. Yanık'a ilçenin kanalizasyon sorununu anlatmak isteyen emekli zabıta Hasan Topal, önce korumalarca engellenmek istendi. Daha sonra Yanık'ın yanına giderek derdini anlattığını belirten Topal, şu açıklamayı yaptı:

"BÜTÜN HALK, HAYVANLAR, MISIR SULAYANLAR, ORDA ÜRETİM YAPANLAR, NARENCİYE YAPANLAR, BİLMEM NE HEPSİ O SUYLA SULUYOR"

"Kavakların içinde, yolun sıfır kenarına kanalizasyonu bıraktılar. Yıllardır oraya akıyor. Kadirli'ye giden, köylere gidenler kokudan geçemiyor. Sayın bakanımızın yanına gitmek istedim ve güvenlik güçleri olsun korumalar olsun beni almak istemediler. Kanalizasyonumuzun kokusundan buna bakanıma anlattım Sayın Belediye Başkanım da dinledi ve yapacağız dediler. Şu anda projeyi plana aldırdık dediler. Ama biz şu anda da kokudan geçemiyoruz oradan Allah rızası için buyurun dedim. 2014'te büyükşehir oldu 2016'da buranın kanalizasyonunu yaptılar ve orayı bıraktılar orada kaldı. Daha öyle halen oraya akıyor. Bütün halk, hayvanlar, bütün bak orda mısır sulayanlar, orda üretim yapanlar, narenciye yapanlar, bilmem ne hepsi o suyla suluyor. Hepsini istersen getireyim, gezdireyim buyur daha ölü değiller."

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Bakanın gelişi

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Hasan Topal