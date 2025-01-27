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Kahramanmaraşlı şehit babası: "Vatanımıza karşı her türlü canımızı feda etmeye hazırız"

Kahramanmaraşlı şehit babası:
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Suriye İdlib'de rejim güçlerinin kalleş saldırısında şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) babası Hüseyin Saygılı, "Vatan bizim olduğu için diğer oğlumuz da şehit olsaydı diyecek bir sözümüz olmayacaktı.

Suriye İdlib'de rejim güçlerinin kalleş saldırısında şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) babası Hüseyin Saygılı, "Vatan bizim olduğu için diğer oğlumuz da şehit olsaydı diyecek bir sözümüz olmayacaktı. Vatanımıza karşı her türlü canımızı feda etmeye hazırız" dedi.

Suriye'de 27 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Ahmet Saygılı'nın ailesinde acı hala tazeliğini koruyor. Aile, oğlunun anısına evin bir odasını şehidin eşyaları ve fotoğraflarıyla süsledi. 34 asker şehit olduğunda iki oğlunun da aynı bölgede görev yaptığını, bir oğlunun şehit düştüğünü ve kendilerinin de vatana canlarını feda etmeye hazır olduklarını ifade eden baba Hüseyin Saygılı, "Benim 9 çocuğum var 7'si erkek, 2'si kız. Bu en küçüğünün bir büyüğüydü. Cümle şehitlerimize Allah rahmet eylesin. 27 Şubat 2020 yılında Suriye'de şehit düştü. İki oğlum beraberlerdi Mehmet Saygılı ve Ahmet Saygılı. Saldırıda 34 askerimiz şehit oluyor. Biz oğlumuzun şehit olduğunu önce duymadık ve iki şehit geliyor ve onlara çok hüzünlenmiştik. Askeriye ambulans falan geldi ve ben de çocuklar şehit oldu dedim. Kaymakam geldi boynuma sarıldı, 'Hüseyin amca Ahmet Saygılı bizim de oğlumuz şehit oldu' dedi. Ben de 'mekanları cennet olsun' dedim. Diğer oğlumu da sordum iyi olduğunu öğrendim. Ne kadar üzülmesek de üzüldük ağladık. Vatan bizim olduğu için diğer oğlumuz da şehit olsaydı diyecek bir sözümüz olmayacaktı. Vatanımıza karşı her türlü canımızı feda etmeye hazırız. Evlat bizim evladımızdı artık 84 milyonun evladı. Seve seve biz de canımızı vermeye hazırız. Biz ölürsek şehit, kalırsak gazi unvanını taşıyan bir milletiz" ifadelerini kullandı.

"Anne şehit olursam arkamdan ağlama"

Anne Ayşe Saygılı ise, "En son geldiğinde çok sevinçliydi ve neşeliydi bilmiyorum artık oğlumun içine mi doğdu. En son izne geldi ve ondan sonra gittiğinde şehit oldu. Balkonda otururken, 'anne şehit olursam arkamdan ağlama' dedi. Ben de, 'niye öyle diyorsun deme öyle' dedim o da 'anne şehit olabiliriz, olursak oluruz' dedi. Sonra gittikten sonra şehit oldu geldi mekanı cennet olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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