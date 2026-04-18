Saldırıda hayatını kaybeden Kerem'in mezarına çiçekler dikildi

Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Kerem Erdem Güngör, ailesi ve sevdikleri tarafından mezarında anıldı. Eniştesi Durmuş Koca, Kerem'in güler yüzlü bir çocuk olduğunu ifade ederek, ailesine sabırlar diledi.

Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör'ün eniştesi, "Kerem çok tatlı bir çocuktu. 11 yaşındaydı. Kimseyi kırmayan, güler yüzlü, tarif edilemeyecek ve ağzından küfür çıkmayan bir çocuktu" dedi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybederek Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana defnedilen çocukların mezarına yakınlarının ziyaretleri sürüyor. Saldırıda hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör'ün eniştesi Durmuş Koca ve yakınları mezar başında dua edip, mezara çiçekler dikti.

"Kerem çok tatlı bir çocuktu"

Enişte Durmuş Koca, Kerem'in güler yüzlü ve ağızından küfür çıkmayan bir çocuk olduğunu söyleyerek, "Sözün bittiği yer. Allah, anne babalarına sabırlar versin. Kerem'in babası, 'pilot olmak istiyordu oğlum' diyordu. Allah sabrını versin. Ben enişteleriyim. Kerem çok tatlı bir çocuktu. 11 yaşındaydı. Kimseyi kırmayan, güler yüzlü, tarif edilemeyecek bir çocuk ve ağızından küfür çıkmayan bir çocuktu. Bizi gördüğünde çok severdi. Biz kendisine doyamadık, doyamadan gitti. Ailesine çok iyiydi sıkıntı yoktu. Ben olay yerine sonradan gelmiştim geldiğimde orada yoktu hastanede aradık. Kerem üç kardeşti ve ortanca çocuktu. İki kardeşi daha var. Kardeşleri aklı ermiyor olabilir ama abisinin yokluğunu arayacaktır. Unutulacak şey değil" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
