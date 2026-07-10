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Başkonuş Yaylası'nda Şehit ve Gazi Çocuklarına Yıl Sonu Etkinliği

Başkonuş Yaylası'nda Şehit ve Gazi Çocuklarına Yıl Sonu Etkinliği
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen geleneksel etkinlikte şehit ve gazi çocukları yüz boyama, halat çekme, yumurta taşıma, at binme ve uçurtma şenliğiyle keyifli vakit geçirdi, aileler arası birlik ve beraberlik güçlendirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Başkonuş Yaylası Şehit ve Gazi Çocukları Yıl Sonu Etkinliği gerçekleştirildi.

Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocukları ile aileleri keyifli bir gün geçirdi. Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak ve aileler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Programda çocuklar yüz boyama etkinliğine katılırken, halat çekme ve yumurta taşıma yarışmalarında eğlenceli anlar yaşadı. At binme etkinliğiyle farklı bir deneyim yaşayan çocuklar, uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Gün boyunca katılımcılara yemek ikramında da bulunuldu.

Programda çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu dikkat çekerken, etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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