Kahramanmaraş'ta ilk teravih namazı kılındı

Kahramanmaraş'ta on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı büyük bir coşku ve manevi atmosfer içerisinde eda edildi.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için Abdülhamid Han Camii'nde yoğunluk oluşturdu. Camiye gelen vatandaşlar, namaz öncesinde imam Ali Sarıkaya'nın Ramazan ayının önemi ve faziletlerine ilişkin verdiği vaazı dinledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yüzlerce vatandaş saf tutarak ilk teravih namazını eda etti.

Abdulhamithan Camisi'nde namaz kılan vatandaşlardan Mustafa Gül ise, "Bugün ilk teravih namazını kıldık. Abdulhamithan Camisi'ndeyiz. Herkesin Ramazan-ı Şerif'i hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı