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142 Gündür Sır: Okul Saldırganının Mezarı Hâlâ Bulunamadı

142 Gündür Sır: Okul Saldırganının Mezarı Hâlâ Bulunamadı
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Kahramanmaraş'taki silahlı saldırgan İsa Aras Mersinli'nin Osmaniye'ye defnedildiği iddiası, geçen 142 güne rağmen doğrulanamadı. Resmi makamlar defin ruhsatını doğrularken, cenazenin nereye gömüldüğüne dair somut bir bilgi paylaşılmadı; iddiayı destekleyen mezar yeri veya bulgu da kamuoyuna yansımadı.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin cenazesinin Osmaniye'ye defnedildiği iddiası gündeme gelmişti. Ancak aradan geçen 142 güne rağmen bu iddiayı doğrulayacak mezar yeri veya somut bir emare kamuoyuna yansımadı.

Olayın hemen ardından bazı haber kaynaklarında Mersinli'nin 16 Nisan'da Osmaniye'de toprağa verildiği öne sürüldü. Ancak resmi makamlar, cenazenin Osmaniye'de hangi mezarlığa defnedildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Başsavcılık açıklamasında ise Mersinli'nin öldüğü ve defin ruhsatının düzenlendiği doğrulanırken, defin yerinin Osmaniye olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Aradan geçen 142 güne rağmen Osmaniye'ye defnedildiği yönündeki iddiayı destekleyen mezar taşı, mezar yeri veya benzeri müşahhas bir bulgunun kamuoyuna yansımaması, cenazenin nereye defnedildiği konusundaki belirsizliğin sürmesine neden oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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