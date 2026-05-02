Haberler

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölenler unutulmuyor

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Ayser Çalık Ortaokulunda gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret ediyor. Ziyarete gelen bir vatandaş, okul saldırganın bir mezarının dahi olmadığını cenaze namazının da kılınmadığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrenci bir de öğretmen hayatını kaybetmişti. Saldırıda 5. Sınıf öğrencilerinden Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün yan yana defnedildiği mezarlığa vatandaşların ziyaretleri sürüyor. Vatandaşlar çocukların mezarlarına çiçekler bırakarak Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ediyor.

Vatandaşlardan Hakan Köse, "İstanbul'dan geliyoruz tanımadan sevdik biz onları. Mekanları cennet zaten. İnşallah cennette onlarla buluşuruz. Saldırganın namazı kılınmadı, mezarı dahi yok. Bu yavrularımızın mezarları var" dedi.

Vatandaşlardan Arif Ay, "Biz kendi evlatlarımız gibi görüyoruz çok üzgünüz ve üzülüyoruz. Allah rahmet eylesin onlar cennet kuşu oldu. Caniyi de Allah kahretsin" diye konuştu.

Bayram Çırak, "Bizler tanımıyoruz hepsi bizim öğrencilerimizdi. Ben sıradan bir vatandaştım. Dualarımızı yaptık acımız büyük. Anne ve babalarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
500

Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor