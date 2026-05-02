Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölenler unutulmuyor

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Ayser Çalık Ortaokulunda gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret ediyor. Ziyarete gelen bir vatandaş, okul saldırganın bir mezarının dahi olmadığını cenaze namazının da kılınmadığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrenci bir de öğretmen hayatını kaybetmişti. Saldırıda 5. Sınıf öğrencilerinden Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün yan yana defnedildiği mezarlığa vatandaşların ziyaretleri sürüyor. Vatandaşlar çocukların mezarlarına çiçekler bırakarak Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ediyor.

Vatandaşlardan Hakan Köse, "İstanbul'dan geliyoruz tanımadan sevdik biz onları. Mekanları cennet zaten. İnşallah cennette onlarla buluşuruz. Saldırganın namazı kılınmadı, mezarı dahi yok. Bu yavrularımızın mezarları var" dedi.

Vatandaşlardan Arif Ay, "Biz kendi evlatlarımız gibi görüyoruz çok üzgünüz ve üzülüyoruz. Allah rahmet eylesin onlar cennet kuşu oldu. Caniyi de Allah kahretsin" diye konuştu.

Bayram Çırak, "Bizler tanımıyoruz hepsi bizim öğrencilerimizdi. Ben sıradan bir vatandaştım. Dualarımızı yaptık acımız büyük. Anne ve babalarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

