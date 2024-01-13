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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Mesaj Yayınladı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucunda şehit olan askerler için kentteki led ekranlarda ve panolarda 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' mesajı yayınladı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çatışmaya giren 9 asker dün şehit olmuş, Kahramanmaraş'a da 2 şehit ateşi düşmüştü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucunda şehit olan askerler için kentteki led ekranlarda ve panolarda "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" mesajı yayınladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışmaya giren 9 asker dün şehit olmuştu. Kahramanmaraş'a da 2 şehit ateşi düştü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin, bilgilendirme panolarında ve led ekranlarında "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" mesajı yayınlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Terör Belediye Yerel Haberler

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