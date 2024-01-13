Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Mesaj Yayınladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucunda şehit olan askerler için kentteki led ekranlarda ve panolarda 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' mesajı yayınladı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çatışmaya giren 9 asker dün şehit olmuş, Kahramanmaraş'a da 2 şehit ateşi düşmüştü.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucunda şehit olan askerler için kentteki led ekranlarda ve panolarda "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" mesajı yayınladı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışmaya giren 9 asker dün şehit olmuştu. Kahramanmaraş'a da 2 şehit ateşi düştü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin, bilgilendirme panolarında ve led ekranlarında "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" mesajı yayınlandı. - KAHRAMANMARAŞ