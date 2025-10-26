Haberler

Kahramanmaraş'ta Kadınlar Kış Ekmeği İçin İmece Usulü Bir Araya Geliyor

Kahramanmaraş'ta Kadınlar Kış Ekmeği İçin İmece Usulü Bir Araya Geliyor
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kadınlar, yaklaşan kış ayları için imece usulüyle ekmek yapıyor. Bu gelenek, hem dayanışmayı güçlendiriyor hem de gelecek nesillere aktarılıyor.

Kahramanmaraş'ta kadınlar bir araya gelerek kış öncesi ekmek yapımına devam ediyor.

Afşin ilçesinde kışın aşırı soğuk geçmesi nedeniyle sonbahar mevsiminde kadınların imece usulü kış ekmeği yapımı hızlandı. Kadınlar burada hem komşuluk ilişkilerini güçlendirirken hem de geleneğin yeni nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Ekmek pişiren Ayşe Gören, "Yaklaşan kış aylarına hazırlığımız devam ediyor. Bunlardan biri olan yufka (açık) ekmeğimizi yapıyoruz. Mahallenin kadınları kış gelmeden toplanıp, imece usulü birbirimize yardım ederek ekmeğimizi yapıyoruz. Bu komşular arasında dayanışmanın ve beraberliğin en güzel örneğidir" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

title
