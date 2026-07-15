Kahramanmaraş'ta İmplant Alım İddiası

(KAHRAMANMARAŞ) - Haber: Kurtuluş KARAASLAN

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen beyin cerrahisi implant alımlarında usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararı oluştuğu iddiaları gündeme geldi. İddialara ilişkin İl Sağlık Müdürü Dr. Vehbi Şirikçi, konuyla ilgili kendilerine ulaşan resmi bir şikayet ya da başlatılmış bir soruşturma bulunmadığını belirterek, "Somut bir başvuru ya da delil olması halinde gerekli idari ve adli süreçler titizlikle işletilecektir" dedi.

İddialara göre, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Hizmet Binası (Yörükselim) için yapılan beyin cerrahisi implant alımlarında aynı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) koduna sahip ve teknik açıdan eşdeğer ürünler arasında, yüzde 15 daha düşük fiyat teklif eden firmanın teklifinin değerlendirilmediği, bunun yerine daha yüksek fiyatlı ürünlerin tercih edildiği öne sürüldü.

İddialar, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısı'nın basına açık bölümünde gündeme geldi. Toplantıda gazeteciler, İl Sağlık Müdürü Dr. Vehbi Şirikçi'ye iddiaları ve konuyla ilgili soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

Şirikçi, ihalelerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla il genelindeki fiyatlar araştırılarak alımlar yapılmaktadır. Müdürlüğümüzün yanı sıra hastanelerimiz de kendi yetkileri kapsamında alım yapmaktadır. SUT kapsamında belirlenen fiyat limitlerinin altında kalınması esas alınmaktadır. Ancak bazı acil durumlarda, hekimlerden alınan tutanaklar doğrultusunda istisnai olarak bu limitlerin üzerine çıkılabilmektedir" dedi.

İddialarla ilgili henüz resmi bir başvuru ya da soruşturma bulunmadığını ifade eden Şirikçi, "Şu an itibarıyla tarafımıza ulaşmış herhangi bir resmi şikayet ya da başlatılmış bir soruşturma bulunmamaktadır. Somut bir başvuru ya da delil olması halinde gerekli idari ve adli süreçler titizlikle işletilecektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA