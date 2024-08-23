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Kahramanmaraş'ta Güvercin Yetiştiriciliği İşine Büyük İlgi

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Kahramanmaraş'ta yaşayan bir vatandaş, güvercin yetiştiriciliği hobisini büyüterek otomobil fiyatına güvercin satmaya başladı. Güvercin yetiştiriciliği, uzun yıllardır devam eden bir kültür olarak dikkat çekiyor. Yetiştirilen güvercinler 5 bin lira ile 750 bin lira arasında alıcı buluyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan güvercin tutkunu vatandaş, çocukluğundan beri süregelen güvercin hobisi nedeniyle 5 ay önce memurluğu bırakıp güvencin besleme işini büyüterek otomobil fiyatına güvercin satmaya başladı.

İnsanların evcilleştirdiği ilk kuş türü olarak kabul edilen ve Kahramanmaraş folklorunda da önemli bir yere sahip olan güvercin yetiştiriciliği uzun yıllardır günümüze kadar gelen ender kültürlerden biri olarak dikkat çekiyor. Çocukluk yıllarından beri güvercin yetiştiriciliğini sürdürmeyi başaran Hasan Çetinkaya, evinin damında oluşturduğu alan ile güvercin yetiştiriciliğine devam ediyor. Yetiştirdiği güvercinleri bir otomobil fiyatına satan Çetinkaya, bu işi daha rahat yapabilmek adına çalıştığı devlet kurumundan istifa ettiğini söyledi.

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın her ülkesinde filo güvercini yetiştiriciliğinin arttığını dile getiren Çetinkaya, yetiştirdiği güvercinleri 5 bin lira ile 750 bin lira arasında sattığını dile getirdi.

"10 yıldır güvercin ticareti yapıyorum"

Çocukluk yıllarından beri gelen hobisini devam ettirdiğini aktaran Hasan Çetinkaya, "Çocukluk merakımız, ilkokul yıllarımda başladım ve hiç ara vermedim. Üniversite yıllarımda evin mutfağında, balkonunda birçok değişik ortamlarda güvercin besledim. Şu anda sosyal medyada aktif olarak son 10 yıldır aralıksız güvercin ticareti yapıyorum. Öncesinde 13 yıldır devlet dairesinde çalışıyordum, son 5 aydır istifa ettim bu işi daha rahat yapabilmek adına. Şu an Kahramanmaraş güvercin alımı ve satımı konusunda Türkiye'nin bir numarası konumunda. Güvercinleri güney illerden çok batı illerine ulaşmasını hedefliyoruz. Şu anda binlerce insan bu hobilerin peşinden gidiyor. Biz bunu daha çok kitleye ulaştırmak amacıyla bu işi yapıyoruz. Şu an dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde filo kuşları besleniyor, üretimi yapılıyor" dedi.

"5 bin lira ile 750 bin lira arasında alıcı buluyor"

Yetiştirilen güvercinlerin hemen alıcı bulduğunu ifade eden Çetinkaya, "Daha öncesinde büyüklerimiz kendi aralarında hediyeleşirlermiş, uçurup yavrulatıp kendi aralarında sosyal aktivite halinde bu işi yaparlarmış ama şu anda bir sektör halinde. Bu tezgahta her kuş 5 bin lira ile 500 bin lira, 750 bin lira gibi rakamlara alıcı buluyor. İstediğiniz kuşu istediğiniz anda satama gibi bir avantajınız var. Ben daha çok ticari bakıyorum alıp sattığım daha yoğun. Ama üretimin farklı bir yeri var, annenin yavruya yem verdiği an en çok keyif aldığım andır. Parası mı yavruyu izlemek mi derseniz ben yavruyu izleyip büyüdüğünü görmek benim için daha çok keyif veriyor" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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