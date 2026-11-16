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Kahramanmaraş'ta engelli Muhammed Gök'e jandarma temsili askerlik heyecanı yaşattı

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Kahramanmaraş'ta engelli Muhammed Gök'e jandarma temsili askerlik heyecanı yaşattı
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, engelli Muhammed Gök'e Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığında bir günlüğüne temsili askerlik heyecanı yaşattı. Gök, sabah içtimasına ve devriye faaliyetine katıldı; devriye araçları tanıtıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, askerlik hayali kuran engelli Muhammed Gök, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığında misafir edilerek bir günlüğüne temsili askerlik heyecanı yaşatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, askerlik hayalini gerçekleştirmek isteyen özel misafir Muhammed Gök'ün bu arzusuna katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığında misafir edilen Muhammed Gök, birlik içerisinde düzenlenen sabah içtimasına katıldı. Gün boyunca jandarma personeliyle birlikte devriye faaliyetine de iştirak eden Gök'e, devriye hizmetlerinde kullanılan araçlar tanıtılarak görev ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların yanı sıra toplumun her kesimine dokunan sosyal faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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