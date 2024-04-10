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Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Bayramı Buruk Karşılıyor

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Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde karşılayan depremzedeler bayramı buruk karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası binlerce depremzede oluşturulan konteyner kentlere yerleştirildi.

Depremin birinci yıl dönümünü konteynerlerde yaşayan vatandaşlar bayramı buruk yaşıyor. Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Konteyner Kent'te yaşayan depremzedeler bayramın bir gün öncesinde bayram telaşı yaşadı. Konteynerlerde yaşayan depremzede kadınlar yemek ve tatlı telaşına girdi. Yapılan yiyecekler konteyner kentlerdeki komşularla paylaşıldı.

Ramazan Bayramı nedeniyle yüzlerce depremzede vatandaş konteyner kentteki mescitte bayram namazını kıldı. Tekbir ve dualarla namazı eda eden müminler namaz sonrası hep birlikte bayramlaştı.

Depremzede Hatice Çokyiğit, "Burası çok güzel bir birimize ikramlarda bulunduk. Bayramı idrak edeceğiz. Büyüklerimizin ellerini öpeceğiz. Bayramda pek gezeceğimiz yer yok buralardaki komşularımız ile bayramı geçireceğiz" dedi.

Depremzede kadın, "Orucumuzu tuttuk Ramazan güzel geçti. Çocuklarımız ile bayramı burada geçireceğiz" dedi.

Depremzede Ramazan Arıkcan, "Enkazda kaldım belim kırıldı bayrama çıktık Allah razı olsun" diye konuştu.

Depremzede Erkan Parlak, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yıl geçti konteyner kentteyiz" ifadesini kullandı.

Depremzede Galip Yılmaz, "Bir yıldır konteyner kentte kalıyoruz bir an önce evlerimizin yapılmasını ve yerleşmeyi istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Kahramanmaraş Yerel Yaşam Güncel Haberler

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