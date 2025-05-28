Kahramanmaraş'ta Çoban Ayıyı Görünce Uludu

Kahramanmaraş'ta Çoban Ayıyı Görünce Uludu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta hayvanlarını otlatan bir çoban, karşılaştığı ayıya kurt gibi uluyarak tepki verdi. O anları cep telefonuyla kaydetmeyi başardı.

Ayı gören çoban kurt gibi böyle uludu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hayvanlarını otlatan çoban, ayı görünce kurt gibi uludu. O anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Afşin İlçesi Binboğa Dağlarında bir çoban dağda hayvanlarını otlatırken ayı gördü. Bir müddet ayının gidişini izleyen çoban, cep telefonu kamerası ile o anları kaydetti. Ayıyı görüntülerken kurt gibi uluyan çoban gülümsetti. Uluma sesini duyan ayı ise bir müddet baktıktan sonra yoluna devam etti.

Ayı daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RUKİYE ULUBEY - Yerel
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı

Sürücü navigasyona uydu, merdivenlere daldı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.