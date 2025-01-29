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Kahramanmaraş'ta Baykar Konutlarına Yerleşim Başladı

Kahramanmaraş'ta Baykar Konutlarına Yerleşim Başladı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası Baykar tarafından inşa edilen deprem konutları tamamlandı ve afetzedeler yeni sıcak yuvalarına yerleşmeye başladı. Depremzedeler, devletin sağladığı bu konutlar için teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Baykar tarafından yaptırılan deprem konutlarına afetzedeler yerleşmeye başladı. Sıcak yuvalarına kavuşan vatandaşların mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası Baykar tarafından Önsen bölgesinde bin deprem konutu tamamlandı. Hak sahibi depremzede vatandaşlar Baykar konutlarına bir bir yerleşmeye başladı.

Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'ndeki yaşadıkları ev ağır hasar alan Hatice Keten ve ailesi tamamlanan Baykar konutlarına yerleşti. Mutlu olduğunu ve yeni eve geçmesine inanamadığını ifade eden Keten, "Biz Onikişubat ilçesi Menekşe Sitesi'nde yaşıyorduk ve evimiz depremde ağır hasar aldı. Buradan evimiz çıktı. Cumhurbaşkanımıza ve Selçuk Bayraktar'a çok çok teşekkür ederiz bize bu imkanları tanıdıkları için. İki yıldır zor günler geçirdik. Burası bize inanılmaz gibi geldi. depremin olduğu gün ve sonrasında zor zamanlar geçirdik ve keşke hepimiz ölsek dedik. Ama devletimiz el attı ve önce çadır kentler, sonra konteyner kentler, şimdi de evlerimizi aldık; devletimize çok teşekkür ederiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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