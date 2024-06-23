Kahramanmaraş'ta 6. Geleneksel Emiroğlu Şenliği düzenlendi

Kahramanmaraş'ta gelenek ve görenekleri yaşatmak adına 6. Geleneksel Emiroğlu Şenliği yapıldı.

Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi'nde şehir dışında ya da mahallede yaşayan akrabaların hepsini bir araya getirerek gelenek ve görenekleri çocuklara aktarmak adına şenlik düzenlendi.

2011 yılında başlattıkları şenliğe pandemi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verdiklerini ve bu yıl tekrar kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten Dursun Demir, "Bu şenliğin amacı şehir dışında ya da mahallede yaşayanların akrabaların hepsini bir araya getirerek gelenek ve göreneklerimizi çocuklarımıza aktarmak. Ailelerin birbirlerini senede bir de olsa görmelerini sağlamak, dayanışma ve kaynaşmaya katkıda bulunmak" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ