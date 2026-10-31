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Kahramanmaraş'ta 35 yıldır nohut satan Osman Beyitler 4 katlı ev yaptırdı

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Kahramanmaraş'ta 35 yıldır nohut satan Osman Beyitler 4 katlı ev yaptırdı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta 35 yıldır nohut satan Osman Beyitler 4 katlı ev yaptırdı
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Kahramanmaraş'ta 35 yıldır dört tekerlekli el arabasıyla haşlanmış nohut satan 77 yaşındaki Osman Beyitler, bu iş sayesinde 6 çocuğunu büyütüp 4 katlı ev yaptırdı. Emekli olmasına rağmen çalışmayı sürdüren Beyitler, 80 yaşına kadar nohut satmaya devam etmek istediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 35 yıldır dört tekerlekli el arabasıyla haşlanmış nohut satan 77 yaşındaki Osman Beyitler, bu meslek sayesinde 6 çocuğunu büyütüp 4 katlı ev sahibi oldu. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden Osman amca, 80 yaşına kadar mesleğini sürdürmek istediğini söyledi.

Onikişubat ilçesinde yaşayan Beyitler, her sabah erkenden hazırladığı nohutları el arabasına yükleyerek satışa çıkıyor. Özellikle ara sokaklarda ve mahallelerde satış yapan Beyitler, yıllar içerisinde birçok kişinin tanıdığı isim haline geldi. Mesleğe başladığı ilk yıllarda bir bardağını 5 kuruşa sattığı nohudun fiyatı bugün 20 liraya yükseldi.

Daha önce hamallık yaptığını ancak yaşadığı bel ve sakatlık sorunları nedeniyle bu işi bırakmak zorunda kaldığını anlatan Beyitler, 35 yıldır nohut satarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi. Kazancıyla 6 çocuğunu büyüten, çocuklarını evlendiren ve 4 katlı ev yaptıran Osman amca, emekli olmasına rağmen çalışmayı sürdürüyor.

"80 yaşıma kadar çalışacağım"

Mesleğe başlama hikayesini ve nohutun hazırlanışını anlatan Osman Beyitler, "Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işten önce hamallık yapıyordum. Belim ağrıdı ve sakatlandım, bu işe başladım. Bu işle 4 katlı ev yaptırdım, 3 oğlumu evlendirdim, bir kızımı da gelin ettim. Sonra emekli oldum. Nohutları önce ıslatıyorum, şiştikten sonra ayıklayıp suya koyuyorum. Biraz tuz attıktan sonra sabah suyunu süzüp ocağa koyarak pişiriyorum. Piştikten sonra biraz daha tuz ekliyorum ve yemeye hazır hale geliyor. İsteyene tuz ve biber de koyarak satıyorum. Şu anda bardağını 20 liradan satıyorum. İlk başladığımda 35 yıl önce 5 kuruştu. Bu da 35 yıl önceki arabam. Kahramanmaraş'ta gezmediğim yer kalmadı, her okula giderim. Allah ömür verirse 80 yaşına kadar bu işi yapacağım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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