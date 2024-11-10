Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 32.907 Yeni Konut ve 46 Bin Devam Eden İnşaat

Kahramanmaraş'ta 32.907 Yeni Konut ve 46 Bin Devam Eden İnşaat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremler sonrası inşaatı devam eden konut projeleri hakkında bilgi verdi. TOKİ tarafından şehir genelinde 32.907 konut yapılacakken, toplamda 46 bin konut inşaatı devam ediyor. Ayrıca ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin büyük bir kısmı tamamlandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Kahramanmaraş genelinde 11 ilçemizin merkez alanlarında (Kentsel) TOKİ tarafından yapılacak konut sayısı toplamı 32.907 adet, ticari bağımsız bölüm sayısı 1.167 adettir. Yaklaşık 46 bin konutumuzun inşası devam ediyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası il ve ilçelerde deprem konutları, köy evleri ve iş yerlerinin yapımı sürüyor. İl geneli devam eden çalışmalarla ilgili son bilgileri değerlendiren Vali Ülüer, "Kahramanmaraş genelinde 11 ilçemizin merkez alanlarında (Kentsel) TOKİ tarafından yapılacak konut sayısı toplamı 32.907 adet, ticari bağımsız bölüm sayısı 1.167 adettir. Toplam kurası çekilen konut sayısı 19.800 adet olup, 05.11.2024 tarihi itibariyle anahtar teslim edilen konut sayısı 10.646 adettir. Yılsonuna kadar teslime hazır olması planlanan konut sayısı 23.202 adetti. Yaklaşık 46 bin konutumuzun inşası devam ediyor" dedi.

Köy evlerinin yanı sıra çelik evlerin de yapıldığını ifade eden Ünlüer, bin 702 yerinde dönüşüm ruhsatının da verildiğini belirtti.

Vali Ünlüer, "Kahramanmaraş genelinde 11 ilçemizin kırsal alanlarında Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yüklenici paketinde planlanan betonarme ve hafif çelik konut sayısı toplamı 12.962 adettir. Toplam kurası çekilen konut sayısı 4.099 adet olup, 05.11.2024 tarihi itibariyle anahtar teslim edilen konut sayısı 763 adettir. Yılsonuna kadar teslime hazır olması planlanan konut sayısı 9.193 adettir. Kırsal alanda yerinde dönüşüm kapsamında (hibe+kredi) inşaat izni verilen bağımsız bölüm sayısı 2.950 adettir. Kentsel alanda yerinde dönüşüm kapsamında (hibe+kredi) inşaat ruhsatı verilen bağımsız bölüm sayısı 1.702 adettir" ifadelerini kullandı.

Ağır hasarlı binalarda yıkımların devam ettiğini ve oranın yüzde 97 seviyelerinde olduğunu belirten Ünlüer, "6 Şubat depremleri neticesinde Kahramanmaraş genelinde 7.491 "Yıkık", 4.434 "Acil Yıkılacak" bina, 6048 "Orta Hasarlı" bina ve 35.972 "Ağır Hasarlı" binamız olmak üzere toplam 53.945 binamız hasar görmüştür. Yıkık ve Acil Yıkılacak binalarımızın enkaz kaldırma işlemlerini tamamladık, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Sonuç itibariyle ilk etapta "Yıkık Bina + Acil Yıkılacak" binaların enkaz kaldırma işlemini tamamladık, "Ağır Hasarlı (35.972)" binaların ise toplam yüzde 97,20 'lık kısmının enkaz kaldırma işlemini tamamlamış durumdayız" diye konuştu.

Konteyner kentler hakkında da konuşan Vali Ünlüer, "Şu an aktif olarak faaliyet yürütülen 43 konteyner kentimiz bulunuyor. Bu konteyner kentlerde toplam 19.876 adet konteyner var ve 55.516 vatandaşımız burada yaşıyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde dikkat çeken sözler

 Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı

 Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

Saat 9'u 5 geçe sela okuyan imam mahalleyi ayağa kaldırdı
Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.