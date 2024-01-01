Kahramanmaraş'ta 2024 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 2024 yılının ilk bebeği 'Ecrin Lina' oldu.

Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi'nde dünyaya gelen Ecrin bebek, 2024 yılının deprem bölgesinde dünyaya gelen ilk bebeği oldu. Hastane yetkilileri aileye altın hediye etti. Sevinçli olduklarını ifade eden Başhemşire Habibe Domurcukgül, "2023 yılını çok zor geçirdik. Mutluyuz, ilk bebeğimiz kızımız doğdu" dedi.

Baba Ekrem Bozdoğan, "2024 yılının ilk bebeği. Allah'ım olmayanlara da nasip etsin. İnşallah huzurlu, mutlu, ömrü olur" ifadesini kullandı.

Anne Sebiha Bozdoğan ise, "İkinci bebeğim kız. Ecrin Lina ismini koyacağız. Allah'ım hayırlı ömürler versin. Hastane yetkilileri çok ilgililer, mutluyuz" diye konuştu.

Hastane yönetimi adına konuşan Halil İbrahim Avşaroğlu ise, "2024 yılının ilk bebeği Ecrin bebek bugün hastanemizde dünyaya geldi. Ailesine hayırlı olsun. Bebeğimiz Ecrin 'Allah'ın hediyesi' anlamına gelmektedir. Dünyaya katkı sağlayacak birey olarak yetişecektir. 2023 yılı deprem felaketi ile şehrimizde sıkıntılı dönemler yaşadık. İnşallah 2024'te bunları yaşamamayı umut ediyoruz. Tüm halkımız ve çalışanlarımızın yeni yılını tebrik ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ