Kahramanmaraş haber | Bayrampaşa'da yenileme çalışmaları tamamlanan Recep Türkoğlu Kapalı Spor Salonu açıldı

Bayrampaşa Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Şehit Kamil İlkokulu içerisinde bulunan Recep Türkoğlu Kapalı Spor Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Ay Yıldızlı bayrağımızı göndere diken o güzel sporcularımızı yavrularımızı yetiştirdi. İşte Recep Türkoğlu böyle bir adam" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Şehit Kamil İlkokulu içerisinde bulunan Recep Türkoğlu Kapalı Spor Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Şehit Kamil Balkan İlkokulu'nda düzenlenen programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Kros, Masa tenisi, Satranç gibi 7 branşta öğrenciler yetiştiren şampiyon Antrenör Recep Türkoğlu katıldı. Yenileme çalışmaları çerçevesinde yaklaşık bir aylık çalışmaların ardından salonun zemin boyası, iç aydınlatması, dolaplar, minderler yenilendi.

Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kurdele kesiminin ardından Recep Türkoğlu Kapalı Spor Salonu hizmete açıldı.

Sporu gençlerin yüreklerine kazıdı

Spor altyapısı oluşturmak için mücadele ettiklerini ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştirdi, sporu onlara sevdirdi. Sporun sevdasını, aşkını, muhabbetini öğrencilerin yüreklerine kazıdı bu çok önemli. Bu yüreklere kazınan sportif aktivitelerin nihayetinde de tırnaklarına kadar kazıyarak gelinen bugünlerde Türkiye'de milli sporcularımızı yetiştirdi. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere diken o güzel sporcularımızı yavrularımızı yetiştirdi. İşte Recep Türkoğlu böyle bir adam. Bugün biz onun adını ebediyete kadar yaşatmak, çocuklarımızın hafızasında yer edebilmesi için hocamızın adını buraya veriyoruz. O buna layık olduğu için bunu yapıyoruz. Ne mutlu bize ki Bayrampaşa ilçesi olarak Recep Türkoğlu gibi efsaneleri yetiştirme imkanına sahip olduk. O nedenle Kıbrıs'ta şehit olmuş Şehit Kamil vatandaşımızın adı geldi buraya konuldu ve bugünlere kadar devam ediyor" dedi.

Şampiyonları yetiştiren okul

Şehit Kamil İlkokulu'nun çok önemli bir kurum olduğunu kaydeden Recep Türkoğlu, "35 kez Basketbol şampiyonu olmuştur. İstanbul'da, 4 kez Türkiye Şampiyonu olmuştur. Basketbol, Voleybol, Hentbol, Masa tenisi gibi branşlarda çok önemli başarıları var. İstanbul'un değil birçok ülkede olmayan başarılar elde etmişti. İlçelerde ilk futbol şampiyonu olan Sağmalcılar Lisesi'nin tüm öğrencileri Şehit Kamil mezunudur. Türkiye'de ilk defa bir ilçe takımı ve basketbolda sporcuları birinci lige çıkartan Şehit Kamil İlkokulu'ndan yetişen sporculardı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL