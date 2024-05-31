Kahramanmaraş Göksun Aile Destek Merkezi'nde Eğitimleri Tamamlayan Kursiyerler Sertifikalarını Aldı
Göksun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Göksun Aile Destek Merkezi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan dezavantajlı kadınlar sertifikalarını aldı. Ayrıca, kreş eğitimi alan 3-6 yaş grubu çocukların rond gösterisi büyük ilgi gördü.
Kahramanmaraş Göksun Aile Destek Merkezinde eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.
Göksun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Göksun Aile Destek Merkezi (ADEM) 2024 yılı dönem sonu sergi açılışı Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, kurum amirleri ve halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Eğitimlerini başarı ile tamamlayan dezavantajlı kadınlar sertifikasını aldı. Kreş eğitimi alan 3-6 grubu çocukların rond gösterisi beğeniyle izlendi. - KAHRAMANMARAŞ