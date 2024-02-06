Kahramanmaraş Depremlerinin Birinci Yılında Anma Programı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Erzincan'da, hayatlarını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023 tarihi saat 04.17'de merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremde yaşamını yitirenler için Erzincan'da anma programı düzenlendi. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra başta Gaziantep, Hatay, Kilis, Adıyaman olmak üzere 11 ilde yıkıma neden oldu. 6 Şubat depreminden dolayı 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Depremin birinci yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da anma programı düzenlendi. Sabah saatlerinde Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen anma programına katılan Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, anma programının ardından asrın felaketinde hayatını kaybedenler için Camii Kebir'de düzenlenen Mevlid-i Şerif ve dua programına katıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, "Acımızın tarifi yok. Asrın felaketinde belki asırlarca unutulamayacak acıyı bir güne sığdırdık. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı asla unutmayacak, onların aziz hatıralarını hep diri tutacağız" dedi. - ERZİNCAN