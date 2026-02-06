BARÜ Bilim Kafe Etkinliği'nde 'asrın felaketi' ele alındı

BARTIN (İHA) – Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen depremlerin 3'üncü yılı nedeniyle Bartın'da anma programı düzenlendi.

Bartın Valiliği, Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve AFAD iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu. Programda BARÜ tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Bilim Kafe Etkinliği'nde "6 Şubat Depreminin Yansımaları: Türkiye Yeni Depremlere Hazır mı?" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Asıl olan deprem, sel ve orman yangını gibi afetler değil, bizlerin afetlere karşı alacağımız tedbirlerdir. 3 yıl önce büyük bir deprem felaketi yaşadık. Toplam 11 ilimizde ciddi yıkımlar ortaya çıktı. 3 yıl gibi kısa bir sürede, asrın felaketi asrın inşası olarak karşımıza çıktı" dedi.

"Amaç zararı en aza indirmek"

Bartın Vali Yardımcısı Mühittin Gürel ise, depremlerin engellenmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Depremler dünyanın her yerinde yaşanıyor. Önemli olan afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile alınacak tedbirlerle zararı en aza indirmektir. Bütün gayretimiz de bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesinde sahada gözlemler yaptık"

BARÜ Bilim Kafe Etkinliği kapsamında düzenlenen söyleşide konuşmacı olarak yer alan BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Baş, büyük yıkımın ardından Bartın Üniversitesi olarak deprem bölgesine gittiklerini ve sahada çeşitli gözlemlerde bulunduklarını aktardı.

AFAD Bartın İl Müdürü Fatih Tecer ise afet bölgesinde yaşanan süreç, afet esnasında ve sonrasında yürütülen çalışmalar ile AFAD personeline verilen eğitimler hakkında bilgi verdi. Tecer, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diledi. - BARTIN