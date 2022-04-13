'Kahraman Komşum Projesi' Aydınlı ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

Aydın'da bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan gönüllü gençler, 'Kahraman Komşum Projesi' ile pişen fazla yemekleri her gün ihtiyaç sahibi aileler için paketleyip, kendi elleri ile teslim etmeye devam ediyorlar.

İsrafın önüne geçilmesi ve gençlerde sorumluluk bilincinin oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje, Aydın'da da geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, 'Kahraman Komşum Projesi' çerçevesinde pişen fazla yemekleri ihtiyaç sahipleri için paketliyor. Tüketilmeye uygun olan yemekleri gönüllülük esasıyla paketleyen öğrenciler, her akşam bu yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Aydın'da da projenin geçtiğimiz yıl uygulamaya geçtiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, muhtarlıklar ve sosyal dayanışma vakıfları iş birliği ile daha fazla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirterek projeye gönüllü olarak destek veren öğrencileri tebrik etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel