Kahraman köpek 'Bob' hayatını kaybetti

Kahraman köpek 'Bob' hayatını kaybetti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, AKUT ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği olan 12 yaşındaki 'Bob' hayatını kaybetti. Bob, bugüne kadar birçok afette görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı olduğu için 'kahraman köpek' lakabıyla anılıyordu.

AKUT Kuşadası ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği olan Belçika Molinois cinsi 'Bob', 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ olan 6.8 ve 30 Ekim 2020'de Ege'de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremlerde aktif olarak enkazda arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Kahraman köpek 'Bob' hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Böbreklerinde sorun bulunan Bob, yaşlandığı gerekçesiyle bir süre önce emekliye ayrıldı. Birçok doğal afette görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı olduğu için Kuşadası'nda adı bir parka da verilen Bob, bugün hayatını kaybetti.

Kahraman köpek 'Bob' hayatını kaybetti

EĞİTMENİNDEN DUYGU YÜKLÜ VEDA MESAJI

Kahraman köpek lakabı verilen Bob'un eğitmeni Tevfik Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beni köpek eğitmeni yapan, üzerimde büyük emeği olan, birlikte sayısız gurur yaşadığım can dostum, yoldaşım Bob. Bu yolda beni hiç yarı yolda bırakmadın. Varlığınla güç buldum, gidişinle eksildim. Seni hiç unutmayacağım. Huzurla uyu güzel kalpli dostum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA / DHA

Kaynak: Haberler.com / Yerel
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