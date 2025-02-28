AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

İttifak ortağı Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı
Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

Kağızman Tapu Müdürlüğü Yeni Binasında Hizmete Açıldı

Kağızman Tapu Müdürlüğü Yeni Binasında Hizmete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağızman'da Tapu Müdürlüğü, geçici olarak bulunduğu Sosyal Güvenlik Binası'ndan yeni Kaymakamlık binasına taşındı. Yeni müdürlük, geniş arşiv odaları ve bekleme salonu ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Kağızman Sosyal Güvenli Binası'nda geçici olarak hizmet veren Tapu Müdürlüğü Kaymakamlık için yapılan yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Yaklaşık 200 metrekare alanı bulunan yeni Tapu Müdürlüğü'nde, 3 arşiv odası, 75 metre karelik bekleme salonu, 1 müdür, 1 müdür muavini ve geniş servis odaları bulunuyor.

Kağızman Tapu Müdürü İbrahim Karakurt, "Yaklaşık 2 Yıldır Tapu Müdürlüğümüz Geçici olarak Sosyal Güvenlik Kurumu SGK binasının altında hizmet veriyordu. Yeni yapılan Kağızman Kaymakamlık hizmet binasının 1.katın da bulunan daha ferah ve geniş olan yeni yerimizde halkımıza hizmet etmeye başladık" dedi.

Öte yandan Kağızman'da yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Tapu Müdürlüğü'nde vatandaşlar daha sağlıklı ortamda hizmet alacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Kanada Başbakanı, Trump'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz

Sınır komşusundan Trump'a rest: Çok sert karşılık vereceğiz
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Belediye başkanları evlenme kararı aldı
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.