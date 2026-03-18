Kağızman'da yol çilesi yıllardır çözüme kavuşmadı

Kars'ın Kağızman ilçesinde mahalle, cadde ve bağlantı yollarında yaşanan bozulmalar vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırıyor. İlçede özellikle yağışların ardından oluşan çamur ve su birikintileri nedeniyle bazı sokaklarda yürümek ve araçla ilerlemek güçleşiyor.

Kağızman ilçesindeki vatandaşlar, özellikle okul yolları ve sağlık ocağı ile Şehitlik Caddesi arası güzergahlarda yaşanan sorunların günlük hayatı etkilediğini belirtiyor. İlçede bulunan Mustafa Yalçın İlkokulu, Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kağızman Lisesi çevresindeki yolların da zaman zaman çamur ve çukurlar nedeniyle öğrenciler için zorlayıcı hale geldiğini ifade ediyor.

Özellikle Ali Ataman Caddesi, Şahindere Mahallesi ve eski Emniyet Müdürlüğü binası önü gibi önemli noktalarda yol yüzeyindeki bozulmaların sürücüler için de sıkıntı oluşturduğu dile getiriliyor. Araç sahipleri ise çukurlar nedeniyle araçlarının zarar görebildiğini belirtiyor.

Bayram öncesi ilçe genelinde yolların daha kullanışlı hale getirilmesini isteyen vatandaşlar, en azından geçici olarak kumlama ya da çukurların doldurulması gibi çalışmaların yapılmasının rahatlama sağlayacağını ifade ediyor. İlçenin yalnızca merkezden ibaret olmadığını vurgulayan vatandaşlar, mahalle ve bağlantı yollarının da iyileştirilmesini talep ediyor. - KARS

