Haberler

Kars'ta köylerde kilit parke taşı yol çalışmaları başladı

Kars'ta köylerde kilit parke taşı yol çalışmaları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars İl Özel İdaresi, Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya Köyü'nde kilit parke taşı yapım çalışmalarına başladı. Projeyle köy içi yolların modern, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi, yağışlı havalardaki ulaşım sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Kars İl Özel İdaresi tarafından kırsal altyapının güçlendirilmesi ve köylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya Köyü'nde kilit parke taşı yapım çalışmalarına başlandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarla köy içi yolların daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yapılacak kilit parke taşı döşemesiyle birlikte özellikle yağışlı havalarda yaşanan ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi, vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Köy sakinlerinin daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken, proje sayesinde Tunçkaya Köyü'nün çehresinin de değişeceği belirtildi. Kilit parke taşı uygulamasının tamamlanmasının ardından köy yolları daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Kars İl Özel İdaresi'nce, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların aralıksız sürdüğü ifade edilerek, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı çalışmalarına öncelik verildiği kaydedildi. Başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Tunçkaya Köyü'nde ulaşımın daha güvenli hale gelmesi ve yaşam alanlarının modern bir görünüme kavuşması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti

Kahreden haber! 3 engelli kardeş feci şekilde can verdi
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın

Çeyrek altının güncel fiyatını görenler şaşkın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız

Güzel haberi iftar sofrasında verdi: Yıl sonuna kadar 500 tane açacağız
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk

Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Kalpten gidiyorduk
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor