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Kağızman'da Kozlu-Çeperli Köy Yolu Asfaltlanıyor

Kağızman'da Kozlu-Çeperli Köy Yolu Asfaltlanıyor
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Kars İl Özel İdaresi, Kağızman ilçesinde Kozlu ve Çeperli köylerini birbirine bağlayan yaklaşık 7 kilometrelik grup köy yolunda asfaltlama çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki köylerin ilçe merkezine ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. İl Özel İdaresi, Kars genelinde köy yollarında bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürecek.

Kağızman'da köy yollarının ulaşım standardının yükseltilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Kozlu-Çeperli Grup Köy Yolu'nda asfaltlama çalışmasına başlandı.

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi için yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kağızman ilçesinde Kozlu ve Çeperli köylerini birbirine bağlayan grup köy yolunda çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 7 kilometrelik güzergahı kapsayan asfalt aşınma tabakası yapım işi kapsamında ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken, yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki köylerin ilçe merkezine ulaşımının daha güvenli ve rahat hale gelmesi hedefleniyor.

Özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın kesintisiz sağlanması ve mevcut yolların standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırması bekleniyor.

Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol çalışmalarıyla köylerin ilçe merkezleriyle ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve vatandaşların daha kaliteli yol hizmetine kavuşması amaçlanıyor.

Kozlu-Çeperli Grup Köy Yolu'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından güzergahı kullanan vatandaşların daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacağı belirtildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, Kars genelinde ihtiyaç duyulan köy yollarında bakım, onarım, asfalt ve yol yapım çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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