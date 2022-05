Kağıthane'de geleneksel okçuluk müsabakaları düzenlendi - Haberler

Kağıthane'de geleneksel okçuluk müsabakaları düzenlendi

İSTANBUL - Kağıthane'de Sadabad Yaz Etkinlikleri çerçevesinde yapılan geleneksel okçuluk müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında ata sporlarımızı canlandırıyoruz" dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Sadabad Yaz Etkinlikleri, geleneksel okçuluk müsabakaları ile Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Dilekçi, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Geleneksel Okçuluk Sporu'nun inceliklerinin de sergilendiği etkinlikte, belirli mesafelerdeki hedeflere ok atan sporcular birbirleriyle yarıştı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular kıyasıya rekabet ederken, tüm okçuların içinde 10 çeyrek altının yer aldığı küpü vurmak için mücadele etiği bölüm de ilgiyle izlendi. Yaklaşık 15 dakika süren mücadelenin sonunda ise küpü isabet alıp kırmayı başaran 19 yaşındaki Tuğçe Tosun altınların sahibi oldu. Tuğçe Tosun'a ödülünü Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin takdim etti.

"Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında ata sporlarımızı canlandırıyoruz"

Yüzyıllar boyunca geleneksel okçulukla ilgili müsabakaların ve burada yapıldığını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Burada yarışmalar da düzenlenmiş, aynı zamanda ok talimleri yapılmış. Burada bu geleneği devam ettirmek üzere, tarihi, geleneksel ve modern okçuluk müsabakaları yapıyoruz. Bugün de müsabakalarımızın güzel bir örneği olan testi kırma yarışmasındaydık az önce ve bir kardeşimiz testiyi kırdı ve içerisindeki hediyeleri de almış oldu. Ben bu programda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Murat beye de teşekkür ediyoruz, okçu arkadaşlarımıza, bu geleneği yaşatanlara da teşekkür ediyoruz. Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında ata sporlarımızı canlandırıyoruz. Ben tüm hemşerilerimizi, İstanbulluları, Kağıthanelileri bu etkinliklerimize davet ediyorum ki bu ata sporumuzu, yadigarlarımızı tekrar milletimizle, vatandaşlarımızla, gençlerimizle tanıştıralım istiyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

" Milli takıma girmeyi düşünüyorum"

Büyük ödüllü testiyi kıran ve okçuluğa 8.sınıfta başladığını söyleyen Tuğçe Tosun ise "Ben bu yarışı çok seviyorum ve buraya davet edildiğim için çok mutluyum. Derece aldığım için de çok mutluyum. Testiyi Allah'ın hikmeti mi desem, bilmiyorum. Güzel bir şekilde bıraktım oku ve vurduk, Allah'ın hikmeti. Yalan söylemiş gibi olmayayım içime doğmuş gibiydi, vurursam olur diyordum. Okçuluğa 1-2 sene verdiğim arayı inşallah tekniğimi güzelleştirerek devam ettirmeyi düşünüyorum. Milli takıma girmeyi düşünüyorum. İnşallah ülke dışındaki, şehir dışı yarışlarda da, takım yarışlarında da güzel bir şekilde devam ettiririm. Bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.