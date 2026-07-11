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Türk Yıldızları Artvin semalarında prova uçuşuyla nefes kesti

Türk Yıldızları Artvin semalarında prova uçuşuyla nefes kesti
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45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nde planlanan Türk Yıldızları gösterisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ancak festival öncesi yapılan prova uçuşu, Artvin semalarında akrobasi manevraları ve alçak irtifa geçişleriyle görsel şölen sundu.

45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında planlanan Türk Yıldızları gösterisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken, festival öncesi gerçekleştirilen prova uçuşu Artvin semalarında görsel şölen oluşturdu.

45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Türk Yıldızları gösterisi, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gösteri gerçekleştirilemese de, Türk Yıldızları'nın festival öncesinde yaptığı prova uçuşu vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Prova uçuşunda Türk Yıldızları, Kafkasör Yaylası ve Artvin şehir merkezi üzerinde alçak irtifa geçişleri ile çeşitli akrobasi manevraları sergiledi.

Özellikle Artvin'in simgelerinden Atatepe üzerinde gerçekleştirilen geçişler, fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıyan karelerle hafızalarda yer etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen gösterinin ilerleyen dönemde uygun şartların oluşması halinde yeniden planlanması bekleniyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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